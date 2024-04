Démiurge du réel. Le langage de l'être selon le Sophiste de Platon

Anca Vasiliu nous offre ici une lecture lumineuse de l'un des dialogues les plus difficiles de Platon intitulé Le Sophiste. Elle commente ce dialogue en le mettant en perspective avec le Timée, autre dialogue tardif du fondateur de l'Académie connu pour sa complexité, et d'autres textes d'Aristote et de Plotin. A travers l'analyse et la confrontation de ces textes, ce que l'auteur met au jour est l'émergence d'une ontologie, c'est-à-dire d'une science de l'être, avant l'heure qui serait issue de la cosmologie. L'originalité de ce texte réside aussi dans le dévoilement proposé par Platon du pouvoir du langage sur la réalité, autrement dit sa fonction démiurgique.