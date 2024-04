L'avenir appartient aux PME. Environnement, innovation, lien social... Pourquoi les PME sont la clé des enjeux de demain

" La guerre ! C'est une chose trop grave pour la confier à des militaires. " Pour paraphraser Georges Clemenceau, est-il bien raisonnable pour répondre aux problématiques environnementales, énergétiques ou sociétales, d'uniquement compter sur le dévouement de Total ou de Dassault ? Les TPE-PME, qui emploient la moitié des salariés français, sont trop souvent éclipsées des débats et des actions concernant "les entreprises" , en raison d'une bipolarisation de l'attention entre les start-up et les géants du CAC 40. Entreprises de proximité, agiles et à taille humaine, les PME représentent pourtant le coeur battant de notre écosystème entrepreneurial français, assumant pleinement leur responsabilité dans la vie des territoires et dont les intérêts économiques à agir coïncident le plus avec l'indispensable ambition d'une économie plus verte, humaine et responsable. Dans cet ouvrage, Bernard Cohen-Hadad montre qu'aucun des grands enjeux économiques et sociétaux auxquels la France doit faire face ne trouvera de résolution sans la participation active d'un tissu de PME reconnues à leur juste valeur, et livre ses pistes pour remettre les PME au coeur des débats.