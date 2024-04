Kiffe ton cycle. Apprenez à surfer sur la vague de votre cycle pour vivre mieux

Avez-vous déjà remarqué des changements à certains moments de votre cycle ? Qu'après les règles, vous retrouviez votre énergie ? Est-ce que vous savez repérer le jour de votre ovulation ? Avec cet ouvrage, Gaëlle Baldassari a souhaité réhabiliter le cycle menstruel et aider les femmes à vivre mieux. Les hormones jouent un rôle très actif au cours du cycle menstruel et influent entre autres sur notre énergie et notre état d'esprit. Ainsi les variations hormonales peuvent être comparées à une session de surf ? : la surfeuse prend son élan (phase pré-ovulatoire), puis elle se hisse sur la planche (ovulation), descend dans le tube de la vague (phase pré-menstruelle) et retourne sur sa planche (règles). Chacune de ces phases est associée à un état d'esprit, des émotions... qui peuvent devenir de précieux alliés si vous savez les repérer et les utiliser. Grâce à la méthode d'auto-coaching présentée dans ce livre, apprenez à surfer sur la vague de votre cycle. Faites de votre cycle votre coach bien-être !