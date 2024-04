Astropsycho. Un décryptage personnel de votre thème astral. Découvrez votre carte du ciel. Déployez votre potentiel. Trouvez votre mission de vie.

Et si l'astrologie vous aidait à en apprendre davantage sur vous-même ? A cerner vos forces, vos besoins profonds, vos potentiels, vos conflits, et à comprendre également ce qui donne du sens à votre existence ? Loin des discours simplistes, Nina Joffé, pionnière de l'Astropsychologie en France, vous embarque dans un voyage passionnant au coeur de votre thème astral. Pas à pas et à l'aide de nombreux exercices, vous apprendrez à décrypter votre thème et à utiliser les signes du zodiaque et les planètes comme un formidable outil de connaissance de soi et de développement. Pour commencer à pratiquer l'interprétation de votre thème vous trouverez dans cet ouvrage : - votre thème astral à télécharger gratuitement ; - des tableaux, des schémas et de nombreux exercices pour une prise en main ludique et pédagogique ; - un poster détachable avec une carte du ciel vierge à compléter au fur et à mesure de votre lecture. Laissez-vous emporter dans cette aventure intérieure qui vous permettra de mieux interagir avec vous-même, avec les autres et avec le monde qui vous entoure !