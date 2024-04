Guide du Routard Québec 2024/25

On vient au Québec d'abord pour sa nature, immense et majestueuse. Puis on découvre les hommes qui y vivent et en prennent soin, construisent des maisons aux couleurs si gaies, des villes où la culture domine... Des habitants d'une incomparable gentillesse, que vous allez aimer ! Dans le Routard Québec et Ontario, vous trouverez : - une première partie tout en couleurs pour découvrir la région à l'aide de photos et de cartes illustrant nos coups de coeur ; - des suggestions d'itinéraires et des infos pratiques pour organiser votre séjour ; - et, bien sûr, des adresses vérifiées sur le terrain ; des visites et activités en dehors des sentiers battus ; des cartes et plans détaillés. Merci à tous les Routards qui partagent nos convictions depuis 50 ans : Liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.