Guide du Routard Grèce continentale 2024/25

Nouvelle mise à jour du Routard, le guide de voyage n°1 en France ! La Grèce a de multiples facettes : Athènes est une capitale vibrante qui vit jusqu'au milieu de la nuit. En région, les sites archéologiques ne sont jamais bien loin des plages. Culture et loisirs, un beau programme à goûter sous un ciel uniformément bleu ! Dans Le Routard Grèce continentale mis à jour par nos spécialistes, vous trouverez : · une première partie en couleurs pour découvrir le pays à l'aide de photos et de cartes illustrant les coups de coeur de nos auteurs ; · des itinéraires thématiques et géographiques, avec toutes les infos et astuces dont vous avez besoin pour réussir et profiter pleinement de votre voyage ; · des activités (explorer à Athènes, l'Acropole sous toutes ses coutures, accoster dans le majestueux port d'Hydra, barboter de criques en plages), des visites (tester l'exceptionnelle acoustique du théâtre d'Epidaure, flâner dans les ruelles de la cité médiévale de Monemvassia, sillonner les ruines de Mystra...), à partager en famille, entre amis ou en solo ; · près de 40 cartes et plans avec toutes les bonnes adresses du Routard positionnées ; · et, bien sûr, le meilleur de la destination et des pas de côté pour découvrir Grèce continentale hors des sentiers battus... Merci à tous les Routards qui sont solidaires de nos convictions depuis 50 ans : liberté et indépendance d'esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.