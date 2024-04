Cybersécurité. Définitions, concepts, métiers

Ce livre sur la cybersécurité est structuré en trois parties : - les notions clés de l'informatique et des données du cyber-espace ; - les failles et les menaces exploitables par la cyber-criminalité ; - les différents acteurs et métiers engagés dans la lutte pour la cybersécurité. Pour les étudiants, informaticiens ou curieux, c'est une porte d'entrée vers les fondamentaux de la cybersécurité qui posent plusieurs jalons essentiels à la compréhension des enjeux du numérique : des schémas, des QCM et leurs corrigés sur un sujet qui concerne tout un chacun.