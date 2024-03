Contactés et Starseeds - Civilisations extraterrestres n°7

Découvrez l'univers mystérieux des semences d'étoiles... en explorant les rencontres extraterrestres dans ce tome 7 de la série "Civilisations Extraterrestres". Dans cet ouvrage, l'auteur se penche sur deux types de contactés : les "classiques", ceux des années 1950-1990 tels George Adamski et Howard Menger, et les mystérieux "PSS" (Programme Spatial Secret), avec Randy Cramer et Tony Rodrigues dont il nous brosse le portrait. Vous y découvrirez également les fascinantes "Starseeds", ces âmes extraterrestres incarnées sur Terre pour une mission spécifique. Le premier chapitre dévoile les cas intrigants de Starseeds et de contactés de type PSS. Nous plongeons ensuite dans l'histoire des contactés de la "première génération", découvrant des personnages comme Orfeo Angelucci et Stefan Denaerde, ainsi que le dossier italien Amicizia. Les chapitres suivants révèlent des récits de contactés qui se sont manifestés ces dernières années. On y découvre les histoires de David Rousseau, Jean-Charles Moyen et Elena Danaan, les trois principaux contactés de langue française. Ce tome 7 vous invite à une aventure captivante au coeur des mystères des rencontres extraterrestres.