SES Tle - Livre élève - Ed. 2024

Vous retrouverez dans votre manuel de Sciences Economiques et Sociales Tle : - Un ouvrage qui respecte le temps imparti à chaque partie du programme. - Dans chaque chapitre, un dossier de 4 pages d'Objectif Bac pour s'entraîner à l'Epreuve composée et à la Dissertation avec des guidages méthodologiques et des corrigés accessibles. - En fin d'ouvrage, 16 pages consacré uniquement au Grand Oral pour que les élèves se préparent en autonomieà cette épreuve tout au long de l'année. - Des dossiers enrichis, actualisés et renouvelés, comportant un entraînement au Bac avec un guidage méthodologique et abordant les notions du programme à travers des exemples stimulants et des documents récents et variés. - Des nouvelles Activités, variées et réalistes, pour acquérir savoirs et savoir-faire à partir d'exemples attractifs. - Prendre la parole : dans chaque chapitre, des activités stimulantes pour développer les compétences orales. - Des synthèses claires, accompagnée d'un schéma récapitulatif. - Une page Pour aller plus loin par chapitre avec un exercice statistique pour développer les savoir-faire quantitatifs et une rubrique S'informer, se documenter pour découvrir les SES autrement. - De nombreux tests de connaissances et des exercices numériques pour s'autoévaluer.