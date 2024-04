Rando-refuge dans les Alpes du sud. Belles balades et refuges de caractère

Besoin de déconnecter ? Envie d'une aventure, d'une évasion en pleine nature ? Alors pourquoi ne pas enfiler vos chaussures de marche et partir passer la nuit dans un refuge de montagne ? Laissez-vous guider vers les refuges des Alpes du Sud que nous avons spécialement sélectionnés pour vous et partez à la rencontre de gardiens et gardiennes passionnés et de paysages à couper le souffle. Du contenu de votre sac à la description précise des itinéraires, nous avons tout prévu pour que vous puissiez profiter pleinement de votre expérience. Pour tous les niveaux et tous les goûts, ce guide vous propose de découvrir des refuges chaleureux avec 30 itinéraires de deux jours et des variantes familiales. Arpentez les Ecrins, le Verdon, l'Ubaye, le Mercantour et le Queyras et profitez ensuite en toute quiétude d'un repos bien mérité.