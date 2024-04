Lacs autour du Mont-Blanc. Aravis, Chablais, Fiz, Aiguilles Rouges, Beaufortain, Val d'Aoste, Valais

Cet ouvrage propose une sélection d'itinéraires variés et de tous niveaux menant aux plus beaux lacs de montagne autour du Mont-Blanc. Depuis les Préalpes calcaires du Chablais, du Giffre, des Bornes et des Aravis jusqu'aux massifs cristallins des Aiguilles Rouges et du Mont-Blanc, avec quelques incursions sur les versants suisses et italiens, partez à la découverte de ces petits coins de paradis cachés. Illustré par de magnifiques photos et une cartographie précise, ce livre constitue une véritable invitation à l'évasion dans la montagne.