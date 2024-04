Henry Bordeaux et l'Italie. Un académicien fasciné par la culture italienne

Voyagez en compagnie de celui qui fut le plus jeune membre de l'Académie française dans ce pays d'art et de beauté. Henry Bordeaux livre ses émotions au contact de paysages sublimes, de cités superbes au riche patrimoine mais il n'oublie pas de nous faire partager ses rencontres avec l'Italie vivante en traçant les portraits de personnalités exceptionnelles comme Victor-Emmanuel III au règne interminable, comme Mussolini et son irruption brutale à la tête du gouvernement, comme les papes en relations compliquées avec les Etats. Henry Bordeaux relate ses entrevues avec les artistes, les écrivains comme la romancière sarde Grazia Deledda, prix Nobel de littérature, ou Gabriele D'Annunzio plus connu pour son nationalisme exacerbé mais qui est aussi un romancier, un poète, un musicien et un sculpteur de talent. Ces témoignages s'étendent sur une longue période entre 1897 et 1940, une époque particulièrement troublée marquée par deux guerres mondiales et une succession de crises sociales et politiques paroxystiques.