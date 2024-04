25 séquences pour enseigner les sols

Nous marchons dessus, nous buvons chaque jour l'eau qu'ils filtrent et qu'ils stockent, notre alimentation dépend à 95% de leur bon fonctionnement. Ils piègent du carbone et jouent un rôle dans l'atténuation du changement climatique. Ils abritent de nombreux êtres vivants. Les sols sont ainsi au coeur des défis liés aux transitions actuelles. Ouvrer à leur préservation est donc essentiel. S'ils peuvent souffrir d'un manque d'intérêt initial, voire parfois d'une perception négative, les sols sont l'une des bases du bon fonctionnement des écosystèmes et offrent une diversité de services qu'il faut impérativement reconnaitre. L'enseignant a un rôle de médiateur à jouer pour éveiller l'intérêt des apprenants et donner toute sa dimension à ce sujet. Ce recueil vous propose 25 séquences pédagogiques portées par un collectif de 27 enseignants et formateurs, regroupées en 4 parties thématiques : la découverte des sols, la vie du sol, l'eau dans le sol et le fonctionnement du sol, et les usages du sol. Chaque séquence a ses spécificités pédagogiques (jeux sérieux, tp, cours théoriques, usage de la cartographie, QSV, outils collaboratifs...) et peut être adaptée à différents publics. L'ouvrage a pour objet d'outiller et d'inspirer le lecteur pour mieux répondre aux besoins de ses apprenants, et de faciliter la prise de conscience collective de l'importance de la préservation des sols.