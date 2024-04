Chartreuse VTT. 20 sorties découvertes

La Chartreuse est un territoire de forêts et de chemins merveilleusement préservé. Julien Schmitz nous y propose 20 sorties familiales, à la découverte d'une nature accueillante. Les itinéraires proposés sont accessibles à toute la famille, avec ou sans assistance électrique. On découvrira avec bonheur le col des 1000, le cirque de Saint-Même, les contreforts du Granier ou le plateau des petites Roches. Chaque sortie est construite pour associer activité de pleine nature et plaisir du pique-nique, d'un arrêt à la ferme, de la fraîcheur d'une cascade...