Alfi et ses amis - CP - Manuel

Le manuel de la méthode de lecture pour apprendre à son rythme ! - Alfi et ses amis est une méthode avec une pédagogie différenciée en 3 niveaux, pour s'adapter à tous les élèves. - Une démarche par ateliers en phase avec les programmes 2024, pour être au plus près des besoins de chacun et favoriser la coopération entre élèves. - Une approche explicite de la compréhension valorisée par l'outil "arc-en-ciel" des stratégies. - Des diaporamas pour faciliter la mise en oeuvre des séances en classe. Le manuel : ? Une différenciation proposée sur 3 niveaux de lecture, simple à mettre en place. ? Une progression graphémique conforme aux programmes 2024. ? Des textes 100 % décodables ? Une alternance des pages code et compréhension. ? Des pages lexique, rebrassage, fluence et étude de la langue. ? Une histoire suivie autour de personnages attachants, qui motive les élèves et donne du sens aux apprentissages.