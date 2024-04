Rando-fraîcheur autour de Grenoble - Belles balades au bord de l'eau. Tome 1, Vercors et Chartreuse

Voici un recueil de balades faciles et familiales, à la portée de tous, proches de Grenoble, à des altitudes modérées et surtout placées sous le signe de la fraîcheur, avec presque systématiquement de l'eau à proximité. Ces 40 itinéraires dans les massifs de la Chartreuse et du Vercors promettent des baignades vivifiantes pour fuir les chaleurs de la ville et trouver un peu d'ombre. Chaque randonnée propose ainsi des lieux propices à la détente au frais ! Ce recueil est aussi l'occasion de partager des anecdotes sur la faune, la flore et le patrimoine.