Héros malgré lui. Les aventures amoureuses d'un super méchant, T2

Entre sauver le monde et sauver mon mec, le choix est vite fait ! Mes journées devraient être consacrées à reluquer le corps de rêve d'August, lire et câliner mon chat de super-méchant. Ca serait top. Mais August a cette fichue manie de "se soucier" des gens. Moi, franchement, je m'en fiche, mais je ne supporte pas l'idée de voir mon grand amour foncer tête baissée vers le danger. Du coup, je me retrouve à courir après lui et à propulser les méchants à l'autre bout de la ville grâce à ma télékinésie. Ca devrait être plutôt simple - je pourrais envoyer valser n'importe qui pendant une sieste -, mais quelqu'un s'est mis en tête de brouiller les pistes avec des illusions pour me faire craindre le pire. Je suis peut-être l'un des supers les plus puissants qui existent, mais quand il est difficile de distinguer le vrai du faux, tout se complique. Alors, avec ma bande de... euh, marginaux (soyons gentils), dont un pyromane qui adore flamber les vêtements (je ne me plaindrai jamais de voir August nu ! ), un assassin un peu trop enthousiaste qui tire à vue et un illusionniste anormalement normal, on décide d'aller sauver le monde. Je plaisante, je plaisante. Le monde, je m'en fiche comme d'une vieille chaussette. Tout ce que je veux, c'est que personne ne touche à mon mec. #MM #SuperHéro #SuperMéchant #Humour #Romance