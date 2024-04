Oiseaux de nos montagnes

Une seule randonnée en montagne suffit à s'en convaincre, les oiseaux y sont partout chez eux. Invisibles au plus profond des forêts, ils font entendre leur chant en permanence. Dans les grands espaces aériens, ils sillonnent le ciel tels des navires majestueux. Gérard Neveu nous propose de partir à la découverte de plus de soixante espèces emblématiques. Il nous livre avec malice les habitudes, le caractère, la vie sociale de ses amis à plumes : le troglodyte mignon, petit et volage, la tourterelle des bois, grégaire et migratrice ou le pic épeiche, tambourineur insectivore. Gérard Neveu nous dit l'essentiel et beaucoup plus encore.