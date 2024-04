¡Aquí estamos, Gaudí! Cycle 4 A1+ - Livre élève - Ed. 2024

Vous retrouverez dans vos lectures ¡A mí me encanta leer ! : - Des aventures ancrées dans le monde et la culture hispanique. - Des auteurs natifs et des récits authentiques, tenant compte des capacités des élèves. - Des personnages récurrents, auxquels les élèves peuvent s'identifier, qui vivent des aventures et grandissent au même rythme que les élèves, sur les trois années du cycle 4. - Au début de chaque livre, une double page de découverte du contexte géographique et culturel de l'histoire. - Des récits courts en cinq chapitres de trois pages, avec des notes de bas de page pour faciliter la compréhension. - A la fin de chaque chapitre, une page d'exercices ludiques de compréhension, de lexique, et de grammaire. - En fin d'ouvrage, des pages de lexique, grammaire et une mission, qui invitent l'élève à réaliser un projet en lien avec l'histoire.