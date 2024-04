Une promesse faite implique toujours des engagements à tenir. Surtout pour un Devil's Lycans. Mahigan, en plus d'être le Vice-président du club et le bêta de la meute, est un homme d'honneur. Il n'hésite donc pas une seconde à suivre Amarog et ses compagnes, pour l'aider à honorer le serment fait à Lavia sur son lit de mort. Mais ce sont les mots mystérieux de la sorcière avant son dernier souffle qui le poussent à se lancer dans cette aventure. D'autant plus que Mitzy est persuadée que ces paroles prophétiques concernent son âme soeur. Qu'est-ce qui se cache derrière l'énigme de Lavia ? Quel lien avec la petite Stella ? Quels dangers risquent-ils de rencontrer au cours de cette quête ?