Rouge toujours au point de croix. 32 créations en broderie rouge. 32 créations en broderie rouge

La broderie rouge au point de croix possède ce privilège d'être adorée au premier regard. Elle réchauffe les coeurs et décore votre intérieur à la perfection, elle rappelle le temps de nos grands-mères et les souvenirs affluent tout en douceur et harmonie. Isabelle vous présente ici ses premiers modèles rouges, ceux qui ont marqué profondément le début de sa carrière. En reconstituant sa collection, elle redécouvre ses broderies pour vous les raconter et vous les partager avec la passion si particulière qui l'anime...