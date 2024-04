L'Amulette

Sacha reste stupéfait par l'aventure extraordinaire qu'il vient de vivre ? ! Les choses auraient pu mal tourner, mais finalement, les mystères de cette étrange peinture pariétale ont été révélés, et il comprend maintenant pourquoi il est le seul à pouvoir porter ce mystérieux bijou magique découvert dans la forêt. Raphaël, Eloise, Bérénice et lui n'oublieront jamais Paco et Leïa. Désormais, ils s'engagent pleinement à accomplir leur devoir et à protéger la planète. Et si cette mission était également la tienne ?? Après Mystère à l'école, redécouvrez l'auteure Marine Alloucherie dans ce nouvel opus ? !