Myriam pour toujours

Ils étaient deux enfants. Elle était juive, lui ne l'était pas... Personne n'aurait dû entraver leur histoire, mais en réalité, la vie met parfois à l'épreuve même les liens les plus forts. C'est trois ans après la rafle du Vel d'Hiv que l'on retrouve le narrateur, un jeune adulte plein d'espoir recherchant désespérément la jeune fille qui hante ses souvenirs. A travers les vestiges du passé, suivez le récit d'une enfance marquée par les ignominies de la Guerre, et celle d'un adulte en quête de réponses afin de se reconstruire. Edité une première fois et couronné du Prix littéraire de la Société des Ecrivains d'Alsace, Lorraine et Territoire de Belfort, il connaît aujourd'hui une réédition et se voit enrichi de documents rares, issus des recherches de l'auteur.