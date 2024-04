En 1972, Emie part pour Paris. Elle rêve de devenir connue en tant que chanteuse et pianiste de jazz. Dans le train, elle rencontre Jacques Perrot, un chimiste qui lui demande de récupérer quelque chose pour lui. Lorsqu'ils arrivent en gare, l'homme est tué sous ses yeux... Mais qui l'a tué, et pourquoi ? Les inspecteur Larry Martin et Robert Stern enquêtent, aidés par Gio Trévise. Les enquêtes se multiplient et huit ans après, c'est une masseuse qui est tuée dans un salon de beauté. La principale suspecte est menacée, et Gio Trévise doit la protéger. Si tu bouges une oreille... fais attention à tes frangines...