Toudouk et l'âne Ulysse

Toudouk part en vacances ! Et quelles vacances ! Loin des montagnes et de la neige, l'ourson découvre un pays riche d'une culture millénaire. En famille, le voilà qui découvre la mer, les villages aux murs blanchis, les balades à dos d'âne. Mais l'âne Ulysse a disparu. Les oursons se lancent à sa recherche dans un périple ensoleillé et dépaysant. Un album aux couleurs chatoyantes avec toujours des illustrations très tendres.