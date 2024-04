L'oiseau rare. suivi de Le Tourangeau de Winnipeg. suivi de Le Tourangeau de Winnipeg

Féru d'aventures réelles ou fantasmées, Gus Bofa fait la rencontre d'un auteur déterminant dans son parcours : Jacques Perret. De cette collaboration naît un livre illustré qui compte parmi les chefs-d'oeuvre de l'artiste : L'Oiseau Rare. Publié en 1952 par les éditions Arc-en-Ciel, c'est un recueil de quatre nouvelles dont seulement deux ont été illustrées par Bofa pour le tirage de tête de l'ouvrage : L'Oiseau Rare et Le Tourangeau de Winnipeg. La première se déroule sur un vieux cargo, Le Messager de Pluton. Victorien Flan, le capitaine Caïus, le timonier Mangebrouillard et le professeur Buh trouvent, un soir de brume, dans l'un des renfoncements les plus discrets du navire, un oiseau aux qualités particulières. Dans une langue subtile, savante et créative, Perret stimule un imaginaire collectif, en associant le jargon maritime à ses traditions superstitieuses. Pour représenter le texte de l'auteur, Bofa a élaboré une série de seize eaux-fortes originales en noir qui agrémentent parfaitement le caractère nébuleux et étouffant du récit. Les images de Bofa, charbonneuses, d'un noir profond, retranscrivent l'intensité du récit avec justesse. Comme un épilogue discret et spontané, vient ensuite Le Tourangeau de Winnipeg, nouvelle dans laquelle un docker, probablement embarqué sur le même bâtiment, rencontre un moissonneur dans les champs de blés démesurés du sud du Canada.