Un thriller politique et vertigineux au coeur du Brésil. 2018, São Paulo. Trois adolescents surexcités par les discours du président en devenir agressent un homosexuel et lui gravent sur le torse le V de la victoire et une croix gammée. 2003. Deux inspecteurs enquêtent sur la mort du directeur de la British School. Mais leur hiérarchie s'empresse de maquiller les faits et déniche dans les favelas un coupable idéal. C'est le début d'une incroyable et hypnotique fresque qui raconte un Brésil dévoré par la corruption. "Un roman très dense, noir, intriguant, finement construit". Libération Joe Thomas est né à Londres en 1977 et a vécu une dizaine d'années au Brésil. Brazilian Psycho est son premier roman traduit en France. Traduit de l'anglais par Jacques Collin