Egide, jeune sorcière indépendante et sans attache, a fui le château maudit de Mael où la chambre d'améthyste a ravagé sa vie. Depuis, elle monnaye ses services en aidant les fantômes à descendre aux Enfers. Son retour à Mael est dicté par l'apparition d'Halter, le ténébreux recruteur des sorcières de la clarté qui ne sont plus que six à combattre le Souffle, ce nuage de cendres apocalyptique qui dévaste la surface de la terre. Halter est venu chercher Egide car le temps presse. Pour sauver les Hommes de la folie des dieux, il n'a plus d'autre choix que de mettre en jeu la chambre d'améthyste, source de discorde entre ses parents, Hadès et Perséphone. Dans ce monde au bord du chaos, Halter et Egide se rencontrent enfin après avoir été liés autrefois par le destin dans la chambre d'améthyste. Ce qu'Halter n'avait jamais oublié. Entre eux, un amour s'éveille, magnétique, imprévu et pourtant inévitable. Mais à l'heure où le Souffle menace d'engloutir l'espoir d'un nouveau printemps, leurs sentiments naissants ne risquent-ils pas d'être balayés ? ...