Le Pharaon fantôme, tome 1. La Fille des secrets. La Fille des secrets

1773, Le Caire. La découverte d'un manuscrit vieux de mille ans bouleverse à jamais la vie et le destin de Salomé al Mounkidh et la met sur la piste du plus fabuleux trésor et du plus extraordinaire secret de l'histoire de l'humanité. Grâce à la résurrection d'une langue morte, les descendants de quatre familles unies par un pacte datant des croisades vont eux aussi se lancer dans le dernier et tumultueux chapitre de cette quête millénaire. Tous vont tenter de venir à bout de la malédiction qui a frappé aventuriers, scientifiques et conquérants qui se sont risqués sur les bords du Nil pour résoudre ce mystère. Rien ne sera épargné à Salomé dans cette épopée où l'amour, la haine, la vengeance, la cupidité, les coups de théâtre mènent une danse endiablée. Sublime histoire d'amour. Palpitant roman d'aventure. Extraordinaire course au trésor et au savoir, Le Pharaon fantôme nous entraîne dans une saga palpitante qui va se dérouler sur deux siècles.