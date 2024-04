Inséparables. un album pour normaliser le handicap

Dans cet album, librement adapté de son histoire personnelle, Charlotte Fairbank aborde avec beaucoup de sincérité la question du handicap. Elle livre un véritable témoignage sur les étapes de sa reconstruction, et nous partage ses doutes comme ses rêves qui touchent à l'universel. Sa détermination constitue une bouffée d'espoir et change notre regard sur le handicap. A la fin de l'ouvrage, deux doubles pages documentaires pour mieux comprendre et appréhender le handicap sous toutes ses formes.