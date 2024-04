Contes traditionnels au crochet. 4 contes expliqués, racontés et illustrés pour le plaisir des petit. 4 contes expliqués, racontés et illustrés pour le plaisir des petits et grands

Découvrez la version au crochet de 4 contes traditionnels de @littlebichons : le Petit Chaperon Rouge, avec son loup rusé et la maison de Mère-Grand au fond des bois, Boucle d'Or et les Trois Ours, les Trois Petits Cochons et leurs jolies maisons plus ou moins solides, et enfin la Princesse et le Crapaud dans lequel, par miracle, le crapaud devient Prince et tombe amoureux de la Princesse... Une version audio accompagne chacun des contes.