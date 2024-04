Je découvre les perles à repasser

Porte-clés et bijoux rigolos, lune et étoiles phosphorescentes, déco originale, tout est possible en perles à repasser ! Tu découvriras 7 thèmes tous plus sympas les uns que les autres : l'espace, les gourmandises, les fleurs & fruits, la mer, les transports, les animaux & les insectes, les fêtes & les bonus ! Une technique facile et de l'inspiration pour des moments créatifs passionnants !