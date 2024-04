Je découvre les bracelets brésiliens

Sais-tu que les bracelets brésiliens que l'on appelle bracelets de l'amitié sont issus d'une technique de macramé d'Amérique latine ? Il s'agit de tisser des brins de fil dans les couleurs de ton choix, d'y intégrer des perles, si tu le souhaites, et de confectionner des bracelets à offrir à tous ceux que tu aimes. Ces bracelets sont magiques ! Réalise 3 noeuds pour les accrocher autour de ton poignet tout en faisant un voeu et lorsque celui-ci sera usé et tombera, ton voeu sera exaucé !