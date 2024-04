Chaussons & chaussettes au tricot pour bébé. 20 modèles de 3 mois à 2 ans. 20 modèles de 3 mois à 2 ans

Tricoter pour bébé est un pur bonheur auquel toutes débutantes ou expertes ne sauront résister. Futures mamans et grands-mères folles de joie prendront plaisir à tricoter, à l'aide d'aiguille circulaire, ces indispensables chaussons et chaussettes qui garderont bien au chaud les petits petons de bébé de 6 mois à 2 ans. Plongez dans l'univers tendre et délicat de Juliette Michelet pour découvrir des merveilles créatives, des associations de couleurs originales et tendance, des modèles rigolos ou classiques. Une mine d'or pour les fans de tricot !