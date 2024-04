L’irréprochable monsieur B.

Dinard, été 1962. Cécile et son frère Gérard s'apprêtent à passer d'agréables vacances dans cette élégante station balnéaire de la côte bretonne. Un matin, Gérard aperçoit, sur la plage, une ravissante blonde entourée d'amis. Coup de foudre ! Il veut savoir qui elle est. On l'informe qu'elle se prénomme Solange et qu'elle est la fille du riche industriel Ernest Boutrillot. Dix-neuf ans plus tôt, Boutrillot a conduit la famille de Gérard et Cécile au désastre. En 1943, en pleine occupation allemande, il a, par un habile stratagème fondé sur la délation, causé la mort de leur père dans des conditions particulièrement atroces. Gérard ne veut plus revoir Solange ; pourtant, il se trouve par hasard en sa présence et elle s'éprend de lui. Cécile réussit à convaincre son frère qu'il doit saisir cette occasion pour venger leur père. Ils conçoivent ensemble un plan ingénieux pour démasquer le coupable ; mais, au fil des années, Boutrillot est devenu un notable très respecté. Ils ne sortiront pas indemnes de cette entreprise.