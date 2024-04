Bien communiquer avec les médias. Se comprendre pour avancer ensemble

Vous dirigez une petite structure, vous êtes indépendant ou artiste et souhaitez vous faire connaître ? Alors, tentez l'aventure médiatique ! Quels sujets intéressent vraiment les journalistes ? Comment les approcher et leur donner envie de parler de votre entreprise ou de votre actualité ? Ce livre vous guidera à travers toutes les étapes des relations avec les journalistes. Vous identifierez les besoins et le fonctionnement des médias. Vous rédigerez des communiqués et des dossiers de presse ciblés. Vous joindrez les documents utiles pour des interactions fructueuses. Vous préparerez vos interviews et y répondrez avec justesse et précision. Grâce à une communication pertinente et efficace, vous augmenterez l'impact de vos articles. Vous deviendrez enfin l'interlocuteur idéal des journalistes : un professionnel au fait des enjeux et des contraintes médiatiques, un professionnel réactif, avec qui il est facile de travailler et que l'on prend plaisir à solliciter !