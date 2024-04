Eustache et Hilda. 2 Le Sixième Ciel-Le Sixième Ciel

Etudiant boursier à Oxford, Eustache Cherrington doit apprendre à concilier ses études et les joyeuses soirées entre amis. Sa soeur Hilda est devenue directrice d'une clinique. Sa réussite, sa beauté et jusqu'à son étrangeté fascinent les camarades d'Eustache. Quand Dick Staveley, qu'ils n'ont pas revu depuis l'enfance, les convie à passer le week-end chez ses parents à Anchorstone, Eustache s'inquiète de l'image qu'ils renverront aux autres invités - Hilda si solide, et lui si fragile. Alors qu'il n'aspirait qu'à se promener sur la plage, Hilda part faire un tour en avion avec Dick. "Avez-vous toujours cet air-là quand vous expédiez votre soeur dans le néant ? " plaisante lady Nelly, la charmante tante de Dick, en observant le décollage. Ce deuxième tome de la trilogie Eustache & Hilda nous conduit dans le labyrinthe de la personnalité d'Eustache, qui contient autant de portes que la propriété des Staveley. A la lueur d'une bougie, on le suit dans l'obscurité des couloirs, scrutant avec curiosité les personnages qui gravitent autour de cette figure de proue qu'est Hilda.