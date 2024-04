Au-delà du sixième commandement

Si la morale de l'Eglise en matière sexuelle fait l'objet de débat, en particulier depuis l'encyclique Humanae vitae, la crise actuelle de dénonciation des abus sexuels et spirituels révèle un autre grave impensé. Historienne, spécialiste de la condition féminine, Lucetta Scaraffia montre en effet que l'Eglise ne s'est pas contentée de condamner durant longtemps la dimension du plaisir présente dans l'acte sexuel, mais a ignoré aussi largement la notion de consentement qui doit présider à celui-ci. Le fait de se focaliser sur le 6e commandement, "A Tu ne commettras pas d'adultèreA ", fait que l'on passe sous silence bien des violences faites aux femmes notammentA : viols, violences conjugales, Dans les années soixante, le succès rapide et omniprésent de la révolution sexuelle a conduit l'Eglise à repenser et à reformuler sa propre conception de la sexualité, mais toujours du point de vue du lien conjugal, sans jamais pour autant tourner son regard vers les formes violentes sous lesquelles la sexualité peut aussi se présenter. Ce n'est qu'avec l'éclatement du scandale des abus sexuels que cette question est apparue, révélant toutes les limites de la conception traditionnelle catholique, surtout évidentes dans leur interaction avec le système juridique du code de droit canonique. Sans complaisance, lA´auteure du livre remarqué Du dernier rang consacré à la condition des femmes dans les communautés ecclésiales questionnent vigoureusement l'Eglise à ce sujet.