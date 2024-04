L'oracle de l'amour, oracle de poche. 0

Que dois-je faire ? Vais-je trouver l'amour ? Est-ce que notre relation va durer ? Dois-je faire le premier pas ? Les réponses à nos questions sont en nous, mais on a souvent besoin d'un support pour se faire confiance et suivre son intuition. Guide d'éveil et compagnon indispensable, ce livre magique est là pour te donner les réponses et te guider pour avancer dans la bonne direction. Son utilisation est extrêmement simple : 1. Pose une question à voix haute ou dans ta tête. 2. Ferme les yeux et ouvre le livre au hasard. 3. L'Univers te répond. Second niveau de divination, une illustration accompagne chaque réponse : il suffit simplement de laisser le dessin t'imprégner et te révéler son sens.