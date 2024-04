Surmonter sa peur de l'autre. Retrouver confiance en sa capacité à créer du lien

Eviter une soirée où l'on ne connaît personne, être terrorisé par une prise de parole, restreindre ses possibilités professionnelles, amicales ou amoureuses par crainte du regard de l'autre peuvent être le signe d'une anxiété sociale. Pour certaines personnes, timides, introverties, hypersensibles ou hyperémotives, se sociabiliser ne va pas de soi et trouver sa place dans un groupe est une épreuve qu'elles préfèrent éviter, une angoisse paralysante. Quelle que soit l'origine de cette peur - celle de l'intimité, d'être jugé ou de blesser l'autre -, fuir le contact avec autrui empêche de s'épanouir et peut conduire à l'isolement. En éclairant les mécanismes de l'anxiété sociale, l'auteure nous invite à dépasser cette peur afin de créer de nouveaux liens et une vie à la hauteur de nos désirs.