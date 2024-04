Entreprises africaines. 25 projets pour sortir du néo-colonialisme et du sous-développement

Au XXIe siècle, l'Afrique est un continent en pleine transformation où des entrepreneurs locaux développent des entreprises en suivant des voies singulières, encore mal connues du monde académique. Résultat du travail d'un collectif de chercheurs africains et européens, cet ouvrage analyse le parcours de 20 entreprises nées en Afrique. Certaines sont devenues des championnes nationales, voire des multinationales pan-africaines, d'autres ont été rachetées par des multinationales européennes, d'autres encore ont périclité après une brève période de gloire. En appliquant les mêmes méthodes d'analyse que celles utilisées pour étudier les entreprises européennes et nord-américaines, les auteurs montrent à la fois de fortes similitudes dans la manière dont les hommes d'affaires accumulent le capital, et les singularités des contextes africains. De grandes différences émergent, telles que la dépendance des grandes entreprises africaines à l'égard de leurs partenaires d'affaires internationaux, et le rôle des influences familiales, politiques et religieuses. On observe que dans ces pays, l'activité économique est encore moins séparée qu'ailleurs des autres aspects de la vie en société. Cet ouvrage est un outil précieux pour mieux appréhender les entreprises du continent africain.