Décrit comme un traître cynique et corrompu ou au contraire comme un homme d'Etat pragmatique et visionnaire, Talleyrand a traversé tous les grands bouleversements politiques de la Révolution à la monarchie de Juillet en passant par l'Empire et la Restauration. Au congrès de Vienne, en 1814, il provoque la colère de Metternich, son homologue autrichien, en s'érigeant en défenseur des petites nations. Surtout, il exploite habilement les divisions entre pays vainqueurs afin d'alléger le coût de la défaite française. Et invente ainsi une nouvelle voie diplomatique. Un éclairage inédit sur l'esprit le plus complexe et le plus fin de l'histoire de France. Professeur émérite à la Sorbonne et ancien recteur, Charles Zorgbibe est l'auteur de nombreux ouvrages de droit public et de science politique. Il a publié, aux Editions du Cerf, Les Eminences grises, Kissinger, Entre despotisme et démocratie et, dernièrement, Egéries et conseillers de l'ombre.