De l'identification à l'acceptabilité sociale des risques. Une approche pluridisciplinaire

Comment penser les notions de risque et d'acceptabilité sociale du risque dans des champs de pratique variés tels que la prévention des submersions marines, les crises bancaires systémiques, les labels et le marketing agroalimentaires, la protection des données personnelles dans les activités numériques ? Comment s'effectue la construction sociale du risque dans divers champs de pratiques sociales en articulant des éléments historiques, sociologiques, réglementaires, sémiotiques ou psychologiques ? Pour répondre, l'ouvrage pluridisciplinaire met en lumière les liens complexes entre trois niveaux, du plus large (effets systémiques ou politiques sociétales), au plus étroit (décisions et comportements des individus), en passant par le plan moyen portant sur le comportement des organisations ou des entreprises. Ce faisant, il permet d'interroger notre responsabilité collective à propos des risques en cours d'émergence.