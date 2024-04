Les enquêtes de Posie Parker Tome 2 : Le tombeau de l'abeille

Un cosy mystery doux comme le miel... avec une pointe de piment ! Lorsqu'on demande à Posie de retrouver un explorateur de renommée mondiale disparu, elle se retrouve une fois de plus en eaux troubles. Elle doit composer avec une famille aristocratique déchirée par la haine, un meurtre bizarre dans une maison de campagne anglaise et un mystérieux indice laissé par l'aventurier perdu. Dans cette affaire épineuse, tout le monde a une bonne raison de vouloir la mort de l'explorateur... Posie mène l'enquête dans la région des Cotswolds anglais, à travers le sud glamour de la France, jusqu'à la mystérieuse île d'Ortigia en Italie, puis dans les tombeaux des Pharaons en Egypte. Mais est-elle suivie par un tueur de sang-froid ? Et où a disparu Len, son quasi-petit-ami ?