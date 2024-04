Anthologie de la littérature érotique du Moyen Age

Loin des idées reçues faisant de l'époque médiévale une période tantôt prude, tantôt brutale et débauchée, Corinne Pierreville révèle à travers vingt-six textes du XIIe au XVe siècle toute la richesse de l'érotisme au Moyen Age. L'on découvrira ainsi que Chrétien de Troyes écrivit des scènes immorales, les dessous sulfureux de la romance entre Héloïse et Abélard chez Jean de Meun, ou encore la véritable traduction du Roman de Renart. Enfin, l'on tordra le cou à l'idée selon laquelle les femmes n'ont rien produit à cette époque, grâce à la redécouverte des textes érotiques de Béatrice de Die et Bieris de Romans. Une littérature riche où la grivoiserie, la paillardise, l'obscénité côtoient la tendresse et la romance, présentée en version bilingue et commentée par l'autrice.