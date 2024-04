Regarder devant

Dans les sports à visée esthétique ou à contrôle de poids, l'anorexie athlétique est répandue, mais taboue. A un âge où la puberté bouleverse le corps et la confiance en soi, la pression de la performance pèse d'autant plus sur les adolescentes. Clara, hyperactive et perfectionniste, plonge tout entière dans une pratique intensive de la natation, puis de la course. Du collège aux études supérieures, ses résultats sportifs l'obsèdent. L'hyperminceur à laquelle elle s'astreint déclenche la " triade de la femme athlète " : troubles du comportement alimentaire (TCA), aménorrhée et ostéoporose. Inévitablement, des blessures répétées l'obligent à mettre en pause sa pratique. Elle n'a plus le choix. Pour courir à nouveau, il lui faut accepter d'être aidée. Avec une sincérité désarmante, Clara raconte sa lutte avec elle-même pour admettre la maladie. Un témoignage d'une rare lucidité sur la nécessité d'accompagner entraîneurs et athlètes dans ces troubles encore mal connus.