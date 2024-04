La situation sanitaire est difficile en Guinée notamment en raison de l'accès aux soins de santé des populations. Dans cet ouvrage l'auteur fait un état des lieux du secteur de la santé en Guinée. De manière romanesque, il aborde des cas concrets de maladies pour illustrer l'ouvrage. Notamment le paludisme chez la femme enceinte, la malnutrition et le diabète chez l'enfant et l'hypertension artérielle chez la personne âgée, constituant le groupe de population le plus vulnérable en Guinée. En face de tous ces maux, la pauvreté et la complaisance de certains agents de santé, les malades cherchent désespérément à se soigner à l'hôpital, dans les centres de santé de fortune de proximité, au marché, chez les pharmacies par terre et chez les tradi-praticiens par tous les moyens. Et pourtant on dit que l'accès aux soins de santé est un droit humain fondamental. Ma santé souffre nous rappelle aujourd'hui encore, l'une des préoccupations ancestrales majeures de l'Homme, comment se soigner ?