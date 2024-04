Gouvernance et nouvelle donne RH. Pour le développement pérenne et la performance durable de l'entreprise

La relation de l'entreprise avec ses salariés est en voie de grande mutation. Pour l'entreprise, de très nombreux défis sont à relever dans un contexte environnemental chahuté, peu lisible et imprévisible. Les attentes protéiformes des salariés évoluent et modifient le rapport de force avec l'entreprise. La place du travail est à repenser : c'est le début d'une profonde transformation des relations entre l'entreprise et son salarié. De nouveaux réflexes sont à acquérir par les dirigeants notamment dans le pilotage de leur entreprise : sa pérennité est en cause et une véritable bonne gouvernance structurée s'impose. Quels sont les véritables enjeux ?? Comment pratiquer ?? Quelle gouvernance mettre en place ?? Etc. Ce fascicule écrit par des dirigeants, des cadres et des administrateurs, propose des recommandations simples, concrètes et faciles à mettre en oeuvre pour une plus grande performance de l'entreprise.