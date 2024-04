Culture, identité et droits de l'homme. Approches transculturelles

Penser les droits de l'Homme à partir de perspectives transculturelles comme entend le faire ce volume implique qu'il est possible pour des acteurs qui appartiennent à des contextes culturels différents de "penser ensemble" les ordres normatifs qui règlent leur "vivre ensemble" . Les droits de l'Homme peuvent, ainsi, faire l'objet d'un "penser avec" et, par conséquent, d'une "pensée autre" , c'est-à-dire d'une pensée plurielle et décentralisée. Sur ce plan, la perspective transculturelle se base sur la double confirmation que, d'une part, les droits de l'Homme ne peuvent être saisis et interprétés qu'à partir de contextes culturels, sociaux et historiques spécifiques et que, d'autre part, ces droits expriment des idéaux humains universels, une aspiration à la liberté et à la dignité.