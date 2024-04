L'organisation de l'incertitude. Pratique au quotidien

Désormais, les conséquences des trajectoires imprévisibles, aléatoires et irréversibles de toute évolution signifient que le management humain sera davantage complexe chaque jour ou ne sera pas. Et cela, de par l'Incertitude. Ann Defrenne-Parent, veuve du professeur Defrenne, propose aujourd'hui une version actualisée de cet exposé. Comment les auteurs métamorphosent-ils ce défi incisif en une certitude d'efficacité? ? Par des cas concrets issus de leur longue pratique en entreprises. Par le récit commenté d'une intervention partenariale dans une organisation... Leur portée ?? Que chacun mette en application des ressources de rigueur et de non-dommage, afin de cheminer bénéfiquement dans les lendemains erratiques, détenteur qu'il est des certitudes de l'adhésion partenariale que requiert, de manière irréfragable, l'organisation de l'Incertitude.